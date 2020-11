Il “reddito energetico”, con i numeri dell'esperienza di Porto Torres; il portafoglio di servizi dedicati al “Modello territoriale aree interne” con il ministero per il Sud per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (Snai). Sono due dei pilastri dell'iniziativa Gse per lo sviluppo dei territori, illustrati oggi dall'amministrato ...

© Riproduzione riservata