Snam ha firmato un accordo con il fondo Blackstone per acquistare il 33% delle quote di Industrie De Nora. L'acquisizione, avvenuta sulla base di un enterprise value del 100% per 1,2 mld di euro, verrà perfezionata con fondi propri nel primo trimestre 2021. De Nora è un'azienda leader nella produzione degli elettrodi: nelle intenzioni di Snam, ques ...

