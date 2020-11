Il Gse è al lavoro con il ministro per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne e della Programmazione delle politiche di coesione 2021-2027; in particolare, l'obiettivo è attivare una collaborazione per offrire assistenza e sostegno finanziario agli enti locali in riferi ...

© Riproduzione riservata