Nessuna variazione da segnalare sui listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo in lieve aumento. Prosegue l'adeguamento al rialzo dei prezzi praticati alla pompa, soprattutto per quanto riguarda le pompe bianche.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gesto ...

© Riproduzione riservata