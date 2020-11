Allineare temporalmente l'attuazione delle gare per le grandi concessioni idroelettriche in Italia e negli altri Paesi UE al fine di garantire parità di condizioni; attuare un coordinamento in materia di rinnovo delle concessioni per garantire maggiore trasparenza. È quanto chiede l'europarlamentare Carlo Calenda, già ministro dello Sviluppo econom ...

© Riproduzione riservata