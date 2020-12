Prima che scoppiasse la pandemia, i mercati energetici erano molto deboli. I prezzi di energia elettrica e gas erano in calo da oltre un anno e non si intravedevano segnali di inversione. La pandemia è arrivata nel momento peggiore, quando i prezzi di energia elettrica e gas erano già a ridosso dei minimi storici. Una delle principali cause del ca ...

© Riproduzione riservata