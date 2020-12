Il testo del Collegato ambientale

Pubblichiamo in allegato il testo del nuovo Ddl Collegato ambientale 2020 come entrato oggi in Consiglio dei ministri (a settembre avevamo pubblicato una bozza v. Staffetta 28/09). Lo schema di disegno di legge contiene tra le altre cose all'art. 16 l'istituzione di ...

© Riproduzione riservata