Gli operatori termoelettrici potranno presentare a partire dal 1 aprile 2021 al Gse le richieste di restituzione degli oneri della tariffe gas legati ai costi per i certificati bianchi per l'efficienza energetica e le restituzioni inizieranno a partire dal 1 luglio. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia con la delibera 548/2020/R/com con cui il ...

© Riproduzione riservata