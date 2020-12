Gaxa, la jv tra Italgas e fondo Marquerite attiva nella vendita di gas naturale in Sardegna, ha lanciato un offerta chiavi in mano che associa l'allaccio alla rete del gas a interventi di efficienza energetica e adeguamento interno all'abitazione, oltre alla fornitura del gas. L'iniziativa, informa la società in una nota, si chiama "Più Valore" e n ...

© Riproduzione riservata