Il Comune di Rimini ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in tutti i territori dei comuni dell'ambito territoriale minimo (Atem) di Rimini. L'importo contrattuale è di 318.161.130 euro di cui il valore annuo del servizio è di 26.513.427 euro, la quota relativa alla re ...

© Riproduzione riservata