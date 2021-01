Edison ha ceduto a Sval Energi il 100% di Edison Norge AS, cui fanno capo le attività del settore esplorazione e produzione di idrocarburi del gruppo situati in Norvegia rimasti esclusi, come annunciato lo scorso 29 giugno, dal perimetro della cessione di Edison E&P a Energean. L'operazione è stata approvata ieri dal consiglio di amministrazione di ...

© Riproduzione riservata