Investimenti per 26 milioni di euro in tre anni e una riduzione delle emissioni in ambiente pari a 10.300 tonnellate di CO2, ogni anno, con un taglio di fonti energetiche fossili misurabile in circa 3.600 Tep per anno. È quanto prevede il piano industriale 2021-2023 della newco BF Energy Srl de-liberato oggi. La nuova società è frutto dell'accordo ...

© Riproduzione riservata