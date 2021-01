Secondo un'indiscrezione pubblicata oggi da IlSole24Ore la società Metaenergia della famiglia Molinari starebbe per chiudere un accordo per la cessione al gruppo saudita Kashoggi Holding dei suoi progetti di centrali elettriche di picco con motori endotermici a gas, selezionate nell'ambito del capacity market per il 2022 e il 2023 © Riproduzione riservata