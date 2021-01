Bollettino nel segno delle Fer. Apriamo questa 389a rassegna delle notizie dalle Regioni con l'autorizzazione unica concessa dal Lazio ad Agri Solar I per un impianto fotovoltaico da 30 MW. Il progetto, inizialmente da 49 MW ma ridotto in fase istruttoria, sorgerà tra Tuscania e Arlena di Castro. Ancora per il fotovoltaico, Eni ha ottenuto la Via ...

© Riproduzione riservata