Si chiama “La grande occasione per la mobilità a zero emissioni” il documento che Motus-E, l'associazione che sostiene il passaggio alla mobilità elettrica, ha diffuso ieri alla vigilia dell'approvazione del Piano di ripresa. Il documento indica quindici misure per un totale di 18,7 miliardi da inserire nel Piano di ripresa per spingere l'elettrifi ...

© Riproduzione riservata