Prezzi del gas alle stelle in Italia e in Europa, in questi giorni di freddo intenso e ridotta offerta di Gnl per la ripresa della domanda e delle quotazioni del metano in Asia. Nelle ultime ore il prezzo italiano ha superato i 27 €/MWh contro i 18-19 di appena una settimana fa, riportando a sfavore dell'Italia il delta di prezzo col Nord Europa, d ...

© Riproduzione riservata