Il ministero dello Sviluppo economico non ha ancora emanato il decreto per identificare i progetti di deposito di Gpl ricadenti in siti riconosciuti dall'Unesco e di cui quindi è vietata la realizzazione anche se già autorizzati, ai sensi dell'art. 95, comma 24, del decreto legge 104/2020 (DL Agosto)