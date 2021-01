Consip Spa non ha aggiudicato l'appalto da 38,7 milioni di euro iva esclusa per la fornitura di 50 autobus urbani “full electric” per il trasporto pubblico locale. L'appalto non è stato aggiudicato perché “non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione”.

Nel supplemento Ted alla Gazzetta Ufficiale europea ...

© Riproduzione riservata