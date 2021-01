Come è possibile che una società dell'importanza, delle dimensioni e del ruolo che da quasi 60 anni svolge nell'industria dell'energia in Italia sia finita in un vicolo cieco per quel che riguarda la collocazione e la fruibilità del suo archivio storico? In cui tra l'altro sono confluiti anche molti archivi delle 1.270 aziende elettriche nazionaliz ...

© Riproduzione riservata