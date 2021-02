La società chimica di Eni ha ottenuto la certificazione Iscc Plus per le produzioni da bionafta e da riciclo chimico. E' quanto annuncia una nota di Versalis. La certificazione Iscc Plus è stata ottenuta per monomeri, intermedi, polimeri ed elastomeri prodotti con materie prime sostenibili, da bionafta e da riciclo chimico, nei siti di Brindisi, Po ...

© Riproduzione riservata