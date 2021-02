Il ministero dell'Ambiente ha dichiarato non ottemperata una prescrizione a cui è condizionata l'esclusione dalla procedura di Via per una parte del progetto di adeguamento della raffineria di Taranto per l'accoglimento del petrolio di Tempa Rossa. Si tratta in particolare del progetto “Raffineria di Taranto - Tempa Rossa. Variante Piano di Gestion ...

© Riproduzione riservata