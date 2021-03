Inadempienze sulle autorizzazioni, utilizzo di sottoprodotti e rifiuti non tracciati, smaltimento irregolare del digestato. Per questi motivi la Guardia di finanza di Crotone ha emesso una serie di misure cautelari e disposto sequestri per equivalente nei confronti dei titolari della società agricola Le Verdi Praterie di Isola Capo Rizzuto (Crotone ...

© Riproduzione riservata