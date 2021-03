La stazione appaltante Comune di Torino ha aggiudicato ufficialmente a Italgas la gara per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, per i prossimi 12 anni, nell'ambito territoriale “Torino 1”, che comprende sei comuni in cui la società gestiva già il servizio: il capoluogo Torino e i comuni di Moncalieri, Grugliasco, Rivoli, Riva ...

