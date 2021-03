Per le bombole di metano Cng4 (in materiale composito e più leggere) è prioritario tornare alla periodicità di ricollaudo ogni quattro anni, anziché ogni due anni (dopo il primo periodo di quattro), come prevede una circolare ministeriale del 2015. Lo chiede Assogasmetano in una nota. La normativa internazionale di riferimento (Regolamento Ece-Onu ...

© Riproduzione riservata