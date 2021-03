Ha aperto al pubblico un nuovo punto vendita di Gnl a Ravenna, di proprietà della società Natali Gino Srl. Il distributore eroga Gnl e Gnc anche in modalità self-service e accetta la carta Ham. La stazione si trova in via Romea Nord, 170 e osserva i seguenti orari: lunedì-venerdì 6-21, sabato e domenica 7-20. ...

