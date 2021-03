La direttiva Dafi è stata determinante per stimolare lo sviluppo di politiche e misure per la realizzazione di una rete per i carburanti alternativi negli Stati membri e l'attuale livello di realizzazione dell'infrastruttura è sufficiente per soddisfare il numero piuttosto basso di veicoli a combustibile alternativo attualmente in circolazione. Non ...

© Riproduzione riservata