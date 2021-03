La DG per il Mare e le Coste del Ministero della Transizione Ecologica, organizza con l'Ispra un workshop di verifica dello stato di attuazione delle misure previste e per l'individuazione di strumenti integrati per il conseguimento del buono stato ambientale della acque marine, coerentemente con le definizioni dei Ges e dei Target ambientali adott ...

© Riproduzione riservata