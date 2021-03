Consip ha aggiudicato a Nautilus Aviation in via definitiva il lotto 1 da 1.930.000,00 € della Gara n. 5 a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di carburanti avio mediante consegna a domicilio in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza © Riproduzione riservata