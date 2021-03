Iren ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 12,8% a 3,7 miliardi di euro principalmente per gli effetti della pandemia Covid19 su prezzi e volumi, che hanno penalizzato in particolare la generazione di energia. Nel contempo però un balzo della marginalità nella vendita di energia al mercato finale, insieme agli effetti delle acquisizioni nel camp ...

© Riproduzione riservata