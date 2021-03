La capacità di importazione di gas in Italia dall'Austria al punto d'ingresso di Tarvisio, da cui transita la gran parte del gas russo diretto in Italia, si ridurrà dell'11% dalle ore 6 del 1° aprile alle ore 6 del 17 aprile. Lo ha fatto sapere Snam spiegando che si tratta di un'indisponibilità non pianificata legata a lavori di manutenzione. Da Sn ...

© Riproduzione riservata