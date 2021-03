L'Autorità per l'energia ha effettuato il consueto aggiornamento trimestrale delle bollette di elettricità e gas per il mercato tutelato, che evidenzia per la famiglia tipo un incremento a partire dal 1 aprile rispettivamente del 3,84% dell'energia elettrica a 20,83 cent di euro per kWh e del 3,91% per il gas naturale a 73,42 cent per metro cubo, t ...

© Riproduzione riservata