Elengy, la società di Total che gestisce i terminali di rigassificazione di Gnl, ha spedito per la prima volta un carico di Gnl su treno in Italia, dal rigassificatore di Fos Cavaou, a Marsiglia, in particolare dalla piattaforma Miramas. Il carico, si legge in una nota di venerdì scorso, è stato consegnato a una stazione di servizio vicino a Milano ...

© Riproduzione riservata