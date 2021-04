Società ravennate con una grande tradizione alle spalle, la Rosetti Marino è balzata agli onori delle cronache internazionali per le gesta del suo Carlo Magno, rimorchiatore superpotente consegnato nel 2006 che ha dato un contributo decisivo nel disincagliare l'enorme portacontainer Ever Given, sbloccando il passaggio attraverso lo stretto di Suez. ...

© Riproduzione riservata