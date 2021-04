Prezzi stabili in extra-rete per tutti i prodotti. Domani si registreranno moderati ribassi, frutto di un Mediterraneo stabile e un cambio euro/dollaro in aumento. Questa mattina, in base alle indicazioni del Cif Med, la benzina, il gasolio autotrazione e l'agricolo sono rimasti invariati. Il gasolio risca è salito di 1 euro per mille litri, mentre ...

© Riproduzione riservata