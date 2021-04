La compagnia di stato libica Noc ha dichiarato forza maggiore nel porto di Hariga a causa della mancanza di fondi per le riparazioni delle infrastrutture, spingendo la produzione di greggio del paese al di sotto di 1 milione di barili al giorno per la prima volta da mesi poiché Noc è stata costretta a sospendere la produzione in diversi campi. La s ...

© Riproduzione riservata