“La rateizzazione delle bollette non può essere sostenuta interamente dagli operatori privati: non siamo istituti finanziari. Serve un fondo o una diversa distribuzione dei costi”. L'allarme viene da Arte, associazione di reseller e trader di energia, per bocca del portavoce Diego Pellegrino, con riferimento all'emendamento al DL Sostegni indicato ...

© Riproduzione riservata