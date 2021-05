La normativa attuale non permette di trasportare l'idrogeno nelle condutture del gas, anche se il Mite e il ministero dell'Interno hanno avviato un gruppo di lavoro per aggiornare la disciplina sul blending: lo ha puntualizzato oggi la sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana, rispondendo in commissione Attività produttive della Camera ad un'inter ...

