Al Senato da oggi pomeriggio alle 16 riprendono i lavori delle commissioni Bilancio e Finanze per esaminare gli emendamenti al disegno di conversione in legge del decreto Sostegni. Le commissioni proseguiranno la discussione anche domani, a partire dalle 9, mentre il testo è atteso in Aula mercoledì alle 9:30.

Martedì alle 11:30 la commi ...

© Riproduzione riservata