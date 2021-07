Consip spa ha pubblicato il documento di consultazione del mercato della gara per la fornitura di Carburanti per autotrazione e Gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio per le pubbliche amministrazioni (ed.12).

Le risposte ai questionari devono essere inviate entro il 18 luglio 2021 alla casella di posta elettronica certificata seusc ...

