I consigli di amministrazione di A2A e Linea Group Holding, società controllata al 51% da A2A, hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Lgh in A2A. Le assemblee straordinarie delle due società partecipanti alla fusione sono previste per la prima decade di ottobre 2021 e la stipula dell'atto di fusione, decorsi i termini previsti ...

© Riproduzione riservata