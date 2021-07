Le infrastrutture europee di stoccaggio e distribuzione di carburanti saranno fondamentali per la transizione energetica, per portare ai consumatori i nuovi carburanti a basso impatto e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Sono le conclusioni cui giunge lo studio "Implicazioni della transizione energetica per le infrastrutture europee d ...

© Riproduzione riservata