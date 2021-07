Continua la parentesi ribassista del Brent, con il barile sotto i 73 dollari. Prosegue anche la fase di quiete sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. In lievissimo aumento i prezzi dei carburanti praticati alla pompa. In calo le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati ...

© Riproduzione riservata