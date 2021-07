Un webinar per identificare 6 punti chiave sui quali è necessario intervenire per sbloccare la filiera del biometano agricolo con tutte le sue potenzialità. Lo organizza AB in collaborazione con il Comitato Italiano Biogas per discutere di: incentivi, biomasse, certificazione di sostenibilità, connessione, autorizzazioni e tecnologie. Nell'occasion ...

© Riproduzione riservata