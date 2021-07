Secondo il quotidiano il Messaggero, Snam avrebbe ottenuto un periodo di esclusiva per finalizzare un'offerta vincolante per l'acquisto di 11 impianti di biometano di Asja Ambiente, per un enterprise value di 350 mln. L'offerta di Snam, rimarca l'articolo, sarebbe attesa a breve ma sarebbe ancora in fase di definizione anche quanto al valore defini ...

