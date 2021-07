Per definire la posizione italiana sulle singole proposte legislative del pacchetto “Fit for 55”, il dipartimento degli Affari europei di Palazzo Chigi predisporrà dei gruppi di lavoro tecnici. Lo ha deciso il Comitato tecnico di valutazione (Ctv) che si è riunito venerdì scorso 16 luglio in videoconferenza. Il Comitato, si legge in una nota, è sta ...

© Riproduzione riservata