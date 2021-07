Intesa Sanpaolo ha aggiornato le regole per l'operatività creditizia del Gruppo nel settore del carbone e ha introdotto regole dedicate per il settore oil e gas non convenzionale. Le regole, si legge in una nota, si applicano a tutte le società del Gruppo e in tutti i Paesi in cui operano.

In particolare, con l'aggiornamento delle “Regole per l'op ...

© Riproduzione riservata