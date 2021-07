Renergetica ha ufficializzato oggi la vendita a Edison Renewables delle societa` veicolo Ren 143 srl e Ren 144 srl, titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di due impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di oltre 16 MWp, in provincia di Alessandria. Ne dà notizia una nota di Renergetica.

I due impianti da realizzare sono i pri ...

© Riproduzione riservata