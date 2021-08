Il Comune di Chiavari in qualità di stazione appaltante ha pubblicato il bando per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale di Genova 2 – Provincia. Valore, Iva esclusa, 194.907.893 euro. Termine per il ricevimento delle offerte 31 marzo 2022.

