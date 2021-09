Monica Iacono è stata nominata ceo di Engie Italia da oggi primo settembre. Iacono, 52 anni, dopo la laurea in legge e la specializzazione in Diritto Commerciale, ha iniziato la carriera professionale nelle telecomunicazioni. Nel 2001 è entrata nel Gruppo Engie, dove ha assunto diverse cariche fino a quella di direttore BtC per l'Italia © Riproduzione riservata