È normale che una commissione parlamentare ospiti in audizione i rappresentanti di un “raggruppamento di imprese” i cui componenti sono per lo più anonimi? È successo questa mattina con l'Alleanza per il fotovoltaico in commissione Ambiente alla Camera. Nell'ambito dell'esame del Dlgs di recepimento della direttiva Red II sono intervenuti l'avvocat

© Riproduzione riservata